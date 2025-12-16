Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»

Государственный литературный музей представил выставку «Алиса, проснись!» к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Об этом сообщили на сайте ГМИРЛИ.
Экспозиция открылась 16 декабря. В ней можно увидеть редкие книги, оригинальные иллюстрации, скульптуры и архивные материалы из частных собраний и музейных фондов, а также фотоработы Кэрролла.
Выставка расскажет о судьбе произведения Кэрролла в России и его переводе на русский язык. Она будет работать вплоть до 5 апреля. Музей принимает посетителей каждый день, за исключением понедельников.
Гостям музея покажут среди прочих работы Геннадия Калиновского, Мая Митурича, Лидии Шульгиной, Виктора Чижикова, Павла Пепперштейна, Владимира Клавихо-Телепнева, Юрия Ващенко, Юлии Гуковой, Андрея Мартынова и других художников.