The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса

Рок-группа The Rolling Stones отменила запланированный на 2026 год большой тур по Великобритании и Европе. Об этом сообщает Variety.
Причиной стало нежелание гитариста Кита Ричардса брать на себя тяготы длительных гастролей. По информации источников Variety, несмотря на то что группа почти завершила работу над новым альбомом, Ричардс заявил, что не готов к четырехмесячному туру.
Источники отмечают, что музыкант в последние годы сталкивается с проблемами из-за артрита, что вынудило его изменить свою манеру игры.
Несмотря на отмену тура, работа над новым альбомом идет полным ходом. Продюсер Эндрю Уотт, по словам Джаггера и Ричардса, вдохнул в коллектив новую энергию, что ранее помогло им выпустить первый за 15 лет альбом оригинального материала, «Hackney Diamonds», в 2023 году.