В Пушкинском музее рассказали, как попасть на выставку Шагала

Пресс-служба Пушкинского музея рассказала «Афише Daily», как попасть на выставку Шагала, почти все билеты на которую раскуплены вплоть до 11 января.

В ГМИИ имени Пушкина отметили, что каждый день в полдень добавляют дополнительные билеты на распроданные сеансы. Их можно найти на сайте. 30 декабря в продаже также окажутся билеты на даты с 13 января.

«Кроме того, ежедневно появляются возвраты от посетителей — они автоматически выставляются в продажу на сайте музея. Мы рекомендуем проверять обновления на сайте», — добавили сотрудники музея.

По их словам, желающие увидеть шедевры Шагала могут приобрести комплексный билет в Главное здание и Галерею. «Он дает право осмотреть все выставки и постоянную экспозицию в удобное время в указанный день — но только на будни», — пояснили они.

Гостям музея предложили также заказать индивидуальную экскурсию — для одного человека, группы или компании. В пресс-службе отметили, что таких экскурсий станет больше после новогодних праздников.

«Заявки принимаются на месяц вперед и рассматриваются в течение пяти дней по электронной очереди. Учтите: подача заявки не гарантирует бронирования», — предупредили в пресс-службе.

Там добавили, что посетить ретроспективу Шагала можно и в составе сборной экскурсии. Право ознакомиться с выставкой дает билет на музыкальную программу «Декабрьские вечера Святослава Рихтера».

«Существует и универсальный способ для всех — стать участником программы лояльности „Друзья Пушкинского“. Это позволит посещать не только выставку Шагала, но и другие экспозиции музея в любое время без покупки билетов», — поделились в музее.

Сотрудники подчеркнули, что удобство гостей и сохранность экспонатов имеют первостепенное значение, поэтому в музее существует квота на количество билетов. Это позволяет обеспечить оптимальные условия просмотра экспозиции и избежать скопления большого количества людей одновременно в залах выставки, пояснили они.

О том, что билеты на выставку «Марк Шагал. Радость земного притяжения» распродали на несколько недель вперед, стало известно накануне. Экспозиция открылась 11 декабря и стала хитом.

Редактор «Афиши Daily» Наталья Сысоева посетила открытие и рассказала, чем удивляет выставочный проект. К примеру, на нем впервые в России можно увидеть панно, которые художник создал для Государственного еврейского театра.

