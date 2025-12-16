ИМИ возобновил издательскую деятельность

Управляющий директор ИМИ Артем Атанесян считает, что образовательная миссия ИМИ становится более актуальной в эпоху быстрого контента. «Поддерживая издательство нон-фикшна, мы, конечно, ориентируемся не только на аудиторию музыкальных гиков, но и на широкий круг читателей, потому что музыку в повседневной жизни в том или ином виде слушают абсолютно все, музыка влияет на каждого из нас», ― отметил он.