Верховный суд обязал Долину оставить квартиру Полине Лурье

Верховный суд постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу квартиры Ларисы Долиной, которую она продала летом 2024 года, а затем оспорила сделку. Об этом пишет РБК.
Суд признал право собственности за Полиной Лурье, отклонив иск певицы о признании сделки недействительной.
Верховный суд также отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, в которой она продолжает проживать.
Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Хамовнический районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд встали на сторону Долиной. Они приняли ее доводы, что она стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала квартиру. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суды признали сделку недействительной, вернув Долиной право собственности, и освободили ее от обязанности возвращать Лурье деньги, поскольку вырученные средства, по версии певицы, были переданы злоумышленникам.
Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появилась статья в «Википедии»). На саму певицу на фоне скандала обрушилась волна хейта, ее начали вырезать из новогодних программ. На волне критики Долина заявила о готовности добровольно вернуть покупательнице сумму за квартиру.