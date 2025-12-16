Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»

Disney приступила к разработке нового проекта по вселенной «Красавицы и чудовища». Об этом сообщает Variety.
На этот раз это будет полнометражный игровой спин-офф, посвященный хвастливому злодею Гастону. Сценарий к фильму напишет Дэвид Каллахам, известный по работе над блокбастерами «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Годзилла и Конг: Новая империя».
Детали сюжета пока держатся в секрете. Кто станет режиссером и исполнит главную роль, также неизвестно.
Гастон — один из самых узнаваемых диснеевских антагонистов. Впервые он был представлен в оригинальном анимационном фильме 1991 года. Это самовлюбленный охотник, чьи неуклюжие ухаживания отвергает главная героиня Белль. Его хвастливая песня «Gaston», где он рассказывает, как съедает десятки яиц на завтрак, чтобы быть «размером с баржу», стала культовой.
В последние годы Disney все чаще переосмысляет классические сюжеты и создает фильмы о второстепенных или отрицательных персонажах. В 2021 году фильм «Круэлла» о злодейке из «101 далматинца» доказал жизнеспособность такой формулы, в то время как недавняя «Белоснежка» провалилась в прокате.