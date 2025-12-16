ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян

Фото: Alyssa Strohmann/Unsplash

Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян в 2025 году. Об этом пишет издание Buro 24/7 со ссылкой на данные «Авито».

Специалисты сервиса проанализировали продажи в октябре 2025 года и сравнили их с данными аналогичного периода прошлого года. Среди женской одежды за год чаще всего покупали вещи Limé (прирост на 14%). 

На втором месте — 12 Storeez с ростом продаж на 6%. На третьем — Zarina, у этой марки стали приобретать товары чаще на 4%. В мужской одежде рейтинг возглавил бренд Zarina: количество покупок увеличилось на 48%. На 32% выросли у Limé, на 10% — у Befree.

В категории женской обуви также лиридует Limé (+19%), за ним следуют Love Republic (+14%) и «Твое» (+7%). В мужской категории покупали чаще всего обувь Justin, Limé и Befree. В категории «Сумки, рюкзаки и чемоданы» самыми популярными стали марки «Твое», Limé и Zarina.

Недавно Befree выпустил новогоднюю коллекцию в коллаборации со «Смешариками». В нее вошли 26 предметов: от пижам с праздничными принтами до шарфа с Пином и митенок с Барашем.



 

