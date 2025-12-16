Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян в 2025 году. Об этом пишет издание Buro 24/7 со ссылкой на данные «Авито».



Специалисты сервиса проанализировали продажи в октябре 2025 года и сравнили их с данными аналогичного периода прошлого года. Среди женской одежды за год чаще всего покупали вещи Limé (прирост на 14%).



На втором месте — 12 Storeez с ростом продаж на 6%. На третьем — Zarina, у этой марки стали приобретать товары чаще на 4%. В мужской одежде рейтинг возглавил бренд Zarina: количество покупок увеличилось на 48%. На 32% выросли у Limé, на 10% — у Befree.