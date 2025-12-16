ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»

ТНТ объявил, что следующим новогодним фильмом станет экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала.
По словам режиссеров и сценаристов канала Миши Семичева и Романа Кима, ключевая концепция будущего фильма — перенести действие в атмосферу 1990-х годов. Они планируют использовать культурные коды эпохи и отсылки к фильмам «Брат», «Бумер», «Жмурки» и «Слово пацана».
«И при этом это все должно оставаться веселой комедией. Маргарита летит на метле под „Черный бумер“ — фанаты 1990-х должны оценить», — отметили они.
Заинтересованность в потенциальном участии в проекте уже выразили Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Давид Манукян, Марина Кравец, Ольга Бузова и другие. Сейчас идея фильма находится на стадии творческого обсуждения.
Предыдущий новогодний проект ТНТ, «Невероятные приключения Шурика», возглавил российский прокат в первый уик-энд, собрав около 140 млн рублей. Его расширенная версия с альтернативной концовкой будет показана в эфире 31 декабря.