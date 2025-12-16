Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома

550 человек собрались, чтобы поздравить с днем рождения Нину Михайловну Бандур, которую называют самым приветливым контролером московского метро. Об этом в инстаграме* сообщила психолог Тамара Золина (@toma.zolina).
6 декабря Золина выложила рилс, в котором Нина Михайловна встречает пассажиров на станции Опалиха словами «добро пожаловать домой». По словам девушки, благодаря контролеру ее съемная квартира на окраине Москвы кажется ей домом. Золина подарила «своей любимой соседке» мандаринку.
Видео набрало более 500 тыс. просмотров, и многие стали писать Золиной, что хотят отправить подарок самому доброму контролеру. Кто-то из подписчиков сказал, что 12 декабря у Нины Михайловны день рождения.
Блогерша создала чат, в котором открыла сбор на подарок. К нему присоединились более 500 человек, которые скинули свыше 100 тыс. рублей. Участники чата выяснили, что Нина Михайловна живет с мужем в Ставропольском крае, а в Подмосковье работает вахтой. Ее дом нуждается в ремонте, а у семьи нет денег.
12 декабря люди из чата приехали к контролеру прямо на работу, чтобы вручить подарки, в том числе банковскую карту с деньгами на ремонт. Как отмечает телеграм-канал «43», теперь некоторые из участников сообщества планируют поехать на зимних праздниках в Ставропольский край, чтобы помочь Нине Михайловне с ремонтом дома.
Это не первый раз, когда пассажиры поздравляют Нину Михайловну с днем рождения. В 2018 и в 2022 годах поздравить контролера собирались десятки человек и тоже заваливали подарками.
Однако не всем дружелюбие Бандур по душе. Несколько раз на женщину жаловались. В 2021 году кто-то из пассажиров назвал поведение Нины Михайловны неадекватным, но за нее тогда вступились местные жители.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.