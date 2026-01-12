«Битва за битвой» и «Переходный возраст»: стали известны победители «Золотого глобуса»

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами
Институт Склифосовского рассказал о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год
Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным
Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»
Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов
Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году
В Китае набирает популярность приложение «Ты умер?» для людей, которые живут одни
В Москве открыли крупнейший в стране комплекс для зарядки электромобилей
Умер гитарист Боб Вейр, сооснователь группы Grateful Dead
Барри Кеоган с пепельными волосами в трейлере «Ограбления в Лос-Анджелесе»
Продажи Библии в Великобритании выросли на 134% за 6 лет
Милли Бобби Браун расплакалась, посмотрев на финал своей героини в «Очень странных делах»
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На «Хлебозаводе» покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе
Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»

«Битва за битвой» и «Переходный возраст»: стали известны победители «Золотого глобуса»

Фото: Amy Sussman/Getty Images

В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Ведущей вечера стала Никки Глейзер.

Главными триумфаторами премии стали «Битва за битвой» и «Переходный возраст». Каждая картина завоевала по четыре награды.

«Золотые глобусы» также получили Пол Томас Андерсон, Тимоте Шаламе и Вагнер Мора. Для них эти награды стали первыми в карьере. Среди проектов, оставшихся без наград в этом году, — «Франкенштейн», «Дипломатка», «Медведь» и «Уэнсдей».

Список победителей «Золотого глобуса»

  • Лучший фильм (драма) — «Гамнет»
  • Лучший фильм (мюзикл или комедия) — «Битва за битвой»
  • Лучший актер (драма) — Вагнер Мора («Секретный агент»)
  • Лучшая актриса (драма) — Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Лучший актер (мюзикл или комедия) — Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Роуз Берн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
  • Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Лучший международный фильм — «Секретный агент»
  • Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Лучший актер второго плана — Стеллан Скарсгорд («Сентиментальная ценность»)
  • Лучшая актриса второго плана — Тейяна Тейлор («Битва за битвой»)
  • Лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Геранссон («Грешники»)
  • Лучшая песня — «Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»)
  • Лучший телесериал (драма) — «Больница Питт»
  • Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайл («Больница Питт»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Риа Сихорн («Одна из многих»)
  • Лучший телесериал (мюзикл или комедия) — «Киностудия»
  • Лучший актер в мюзикле или комедии — Сет Роген («Киностудия»)
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Джин Смарт («Хитрости»)
  • Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Переходный возраст»
  • Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)
  • Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Грэм («Переходный возраст»)
  • Лучшая актриса второго плана — Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
  • Лучший актер второго плана — Оуэн Купер («Переходный возраст»)
Расскажите друзьям