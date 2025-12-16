Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми

Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Робом и Мишель Райнер в тот день, когда их нашли мертвыми. Об этом Мишель рассказала на шоу «Jimmy Kimmel Live!», пишет Variety.



«Мы знали их много-много лет и должны были встретиться с ними в тот вечер. Но мы узнали новости», — сказала бывшая первая леди США. Она добавила, что Райнеры были одними из самых порядочных и смелых людей, которых можно было когда-либо узнать.



Американский кинематографисты Роб и Мишель Райнер были найдены мертвыми в своем доме 14 декабря. Райнер известен по таким лентам, как «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней».



Позднее их 32-летнего сына Ника Райнера задержали по подозрению в убийстве. Дело о предполагаемом преступлении передадут в окружную прокуратуру Лос-Анджелеса 16 декабря. После этого Нику могут предъявить официальные обвинения.