Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix

Милли Бобби Браун рассказала, что сознательно экономит на подписке Netflix. В интервью Capital FM она призналась, что до сих пор пользуется семейным аккаунтом своих родителей.
«Я вроде как отказываюсь платить за подписку, потому что мои родители платят, и я все еще ребенок — в моих глазах и в их глазах», — сказала Браун.
Ранее в подкасте «Call Her Daddy» актриса делилась, что перед серьезной покупкой всегда советуется с родителями и никогда не принимает спонтанных решений. При этом ее подход к финансам контрастирует со стилем ее мужа Джейка Бонджови.
«Я скажу: „О, мне нужны носки“, а он ответит: „Пойдем в Prada“. А я такая: „Пойдем в Target“. Он любит шопинг и специально не берет вещи в поездки, чтобы купить все на месте. А я заказываю базовые вещи на Amazon. Мне это нравится», — рассказывала актриса.
Параллельно актриса прокомментировала слухи о конфликте с Дэвидом Харбором: «Конечно, я чувствовала себя в безопасности [с Харбором]. Мы работали вместе 10 лет. Мы играем отца и дочь, у нас отличные отношения».