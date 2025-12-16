Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина

Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, выигравшей Антарктический ледовый марафон. Об этом сообщает Euronews.
35-летняя австралийская бегунья завершила забег на 42,2 километра с результатом 3 часа 48 минут 43 секунды. Второе место занял россиянин Денис Назаров (3 ч 54 мин. 49 с), третье ― бельгиец Руне Бейла.
Соревнование прошло на континентальной Антарктиде ― на леднике Юнион, примерно в 1000 километров от Южного полюса. На марафон собрались атлеты из 20 стран. Забег проходил в экстремальных условиях: при температуре –15 градусов Цельсия и сильном ветре.
Антарктический ледовый марафон проводится с 2006 года. Кэтрин Драйсдейл ― инвестор из Сиднея.