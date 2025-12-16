Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Самое дешевое такси в России оказалось в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии

Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина

Фото: Richard Ducker/@AntarcticIceMarathon

Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, выигравшей Антарктический ледовый марафон. Об этом сообщает Euronews.

35-летняя австралийская бегунья завершила забег на 42,2 километра с результатом 3 часа 48 минут 43 секунды. Второе место занял россиянин Денис Назаров (3 ч 54 мин. 49 с), третье ― бельгиец Руне Бейла.

Соревнование прошло на континентальной Антарктиде ― на леднике Юнион, примерно в 1000 километров от Южного полюса. На марафон собрались атлеты из 20 стран. Забег проходил в экстремальных условиях: при температуре –15 градусов Цельсия и сильном ветре.

Антарктический ледовый марафон проводится с 2006 года. Кэтрин Драйсдейл ― инвестор из Сиднея. 

