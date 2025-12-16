Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина

Соревнование прошло на континентальной Антарктиде ― на леднике Юнион, примерно в 1000 километров от Южного полюса. На марафон собрались атлеты из 20 стран. Забег проходил в экстремальных условиях: при температуре –15 градусов Цельсия и сильном ветре.