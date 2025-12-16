Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Самое дешевое такси в России оказалось в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми

Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте

Фото: Mayur Gala

Дейтинг-сервис Twinby в 2026 году планирует инвестировать около 500 тыс. долларов в развитие офлайн-инфраструктуры для знакомств. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Стартовой площадкой для проекта выбрали горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. В Twinby объяснили это тем, что на курорт приезжает платежеспособная и активная аудитория как из регионов, так и из крупных городов центральной части страны.

На курорте планируется создать экосистему знакомств. Гости будут получать приветственные наборы при заселении, а в местных заведениях их будут ждать специальные предложения и тематические мероприятия. На склонах заработают «свахи», помогающие знакомиться вживую.

Как рассказали в Twinby, пилотные проекты в Москве, Петербурге, Казани и Саратове показали, что смартфоны больше не выступают главной площадкой для знакомств. У пользователей, которые ищут партнеров, растет интерес к офлайну. 

