Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте

Дейтинг-сервис Twinby в 2026 году планирует инвестировать около 500 тыс. долларов в развитие офлайн-инфраструктуры для знакомств. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.
Стартовой площадкой для проекта выбрали горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. В Twinby объяснили это тем, что на курорт приезжает платежеспособная и активная аудитория как из регионов, так и из крупных городов центральной части страны.
На курорте планируется создать экосистему знакомств. Гости будут получать приветственные наборы при заселении, а в местных заведениях их будут ждать специальные предложения и тематические мероприятия. На склонах заработают «свахи», помогающие знакомиться вживую.
Как рассказали в Twinby, пилотные проекты в Москве, Петербурге, Казани и Саратове показали, что смартфоны больше не выступают главной площадкой для знакомств. У пользователей, которые ищут партнеров, растет интерес к офлайну.