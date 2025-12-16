Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте

Дейтинг-сервис Twinby в 2026 году планирует инвестировать около 500 тыс. долларов в развитие офлайн-инфраструктуры для знакомств. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.



Стартовой площадкой для проекта выбрали горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. В Twinby объяснили это тем, что на курорт приезжает платежеспособная и активная аудитория как из регионов, так и из крупных городов центральной части страны.