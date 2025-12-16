Напавший на школу в Одинцово подросток написал манифест «Мой гнев»

Девятиклассник, напавший на учеников в Успенской СОШ в Горках-2, написал неонацистский манифест «Мой гнев». Перед нападением подросток рассылал его одноклассникам в школьном чате. Об этом сообщают «Осторожно, новости» и Mash.
11-страничный документ начинается с цитаты американского скулшутера Эрика Харриса о ненависти к людям. В тексте девятиклассник и сам признается в ненависти к обществу, называя людей «биомусором».
«Жизни не имеют значения, а вы, люди, своим отвратительным поведением по отношению ко мне это только подтвердили», — цитирует манифест «Осторожно, новости».
Школьник заявляет, что христианство находится в упадке, а единственный способ его защитить ― массовые убийства. Девятиклассник оскорбляет мусульман и ислам, возмущается существованию смешанных браков. В проблемах общества он винит представителей ЛГБТ*, либералов, левых, антифа и оппозицию.
В конце школьник пишет, что должен исправлять «Великое замещение» (это ультраправая теория, что белых европейцев заменяют представителями других рас с помощью миграции). В тексте также есть инструкции по созданию оружия и взрывчатки.
Когда девятиклассник поделился своим манифестом в чате, один из одноклассников ему ответил: «Тимоха, ты ***** [дурак]?».
Ученик 9Б класса напал на учеников Успенской СОШ утром 16 декабря. Он ранил ножом охранника, а затем нанес несколько ножевых ударов четверокласснику, в результате чего ребенок скончался. Перед нападением он спрашивал учеников, какой они национальности. Знакомые матери погибшего сказали «Осторожно, новости», что убитый мальчик был из семьи таджиков.
Процесс нападения девятиклассник записывал на компактную камеру, которую прикрепил на голову. На нем была футболка с надписью «No lives matter» («Ничьи жизни не важны») ― это название человеконенавистнической организации, проповедующей насилие, терроризм и уничтожение человечества.
Целью атаки могла быть преподавательница математики, которая отчитывала девятиклассника за прогулы и неуспеваемость. Во время нападения школьник зашел в несколько классов и спрашивал, где «такая темная» учительница, имени которой он не помнит. «Осторожно, Москва» со ссылкой на учеников пишет, что причина ненависти к педагогу — требовательность к успеваемости нападавшего.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.