Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира

В Москве завершился 10-й Московский еврейский кинофестиваль. Лауреатов юбилейного смотра объявили на церемонии в кинотеатре «Москино Космос». Фильмом закрытия стал «Паспорт» Георгия Данелии.
Жюри под председательством сценариста и продюсера Андрея Золотарева вручило награды в пяти конкурсных номинациях. Главный приз фестиваля получил американский фильм «Жизнь как сказка» режиссера Мэттью Шира. Приз жюри достался израильской картине «Время занятий» Брахи Хайшерик, а специального упоминания удостоился фильм «Брат воспевает брата» Ари Голда.
Лучшим художественным короткометражным фильмом признали британскую работу «Солдат на Смитдаун-роуд» Барни Пелла Скоулза и Томаса Харнетта О’Миры. В документальных конкурсах победили «Эли Визель: Душа в огне» Орена Рудавски (полный метр) и «Татуировка на всю жизнь» Кинерет Хай-Гиллор (короткий метр).
Почетный мемориальный приз за уникальный вклад в развитие еврейского кино в России присудили сценаристу, продюсеру и режиссеру Рустаму Ибрагимбекову. Награду приняла дочь кинематографиста Фатима Ибрагимбекова.
По словам председателя жюри, сценариста и продюсера Андрея Золотарева, в конкурсе этого года было необычайно много фильмов, которые хотелось наградить.
«Обычно жюри сильно спорят по поводу Гран-при и не особо относительно других призов, но в этот раз мы определились с Гран-при очень быстро, а вот достичь компромисса о призе жюри оказалось сложнее всего. Конечно, у всех нашлись свои фавориты, и мнения сильно разделились — были и дискуссии, и попытки переубедить. Думаю, это здорово: подобная ситуация означает, что у конкурса очень хорошая программа. В этом, конечно, заслуга кураторов и программного директора. Любопытно, что каждая картина тесно связана с еврейской культурой, но в то же время это фильмы для международной аудитории, они понятны абсолютно каждому», ― отметил он.
Юбилейный Московский еврейский кинофестиваль проходил с 7 по 14 декабря. В программу вошли фильмы и сериалы из 20 стран, включая США, Израиль, Францию, Италию, Бразилию и Беларусь. Показы состоялись на нескольких городских площадках, среди которых киноцентр «Октябрь», центр «Зотов» и Еврейский музей и центр толерантности. Большинство картин были представлены в России впервые.