Школьник напал с ножом на учеников в Одинцово. Один ребенок погиб

В СК подтвердили ТАСС гибель одного ученика и ранение охранника. Погиб, по информации «Осторожно, Москва», 11-летний ученик класса 4 «Д».
Подросток, напавший на школьников, задержан. Ему 15 лет, он ученик 9 «Б» класса. На снимках, опубликованных СМИ, видно, что нападавший был одет в футболку с надписью «No lives matter» («Ничьи жизни не важны»).
В оперативных службах сказали ТАСС, что девятиклассник был приверженцем деструктивного молодежного течения. О каком именно течении речь, не уточняется.
На видео нападения, которое записал сам школьник (ролик опубликовал Mash), он подходит с ножом к группе учеников, спрашивая у них, кто они по национальности. Его пытается остановить охранник, которому нападавший брызгает в лицо перцовым баллочником, а затем наносит удар ножом. После этого девятиклассник догоняет одного из учеников младших классов и наносит ему несколько ножевых ударов в область шеи.
Следственный комитет по Подмосковью завел уголовное дело по статьям об убийстве (105 УК) и приготовлении к преступлению (30 УК).