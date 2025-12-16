ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года

Самое дешевое такси в России — в Ингушетии

Фото: Sergey Tarasov/Unsplash

Самая низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Километр поездки в Ингушетии стоит 17,85 рубля. Следом идут Липецкая (23,34 р. за км) и Брянская (25,77 р. за км) области. В топ-5 регионов с самым дешевым такси также попали Омская (26,88 р. за км) и Тверская (26,8 р. за км) области.

Наиболее высокая стоимость услуги такси в ноябре была в Ненецком (170 р. за км), Ямало-Ненецком (154,55 р. за км) и Чукотском (125 р. за км) автономных округах. В пятерку лидеров по средней стоимости поездки вошли также Якутия (113,75 р. за км) и Дагестан (111,66 р. за км). 

Недавно стало известно, что Wildberries анонсировал запуск такси в Узбекистане. На первом этапе он будет работать в формате закрытого клуба для сотрудников и партнеров.

Расскажите друзьям