Самая низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).



Километр поездки в Ингушетии стоит 17,85 рубля. Следом идут Липецкая (23,34 р. за км) и Брянская (25,77 р. за км) области. В топ-5 регионов с самым дешевым такси также попали Омская (26,88 р. за км) и Тверская (26,8 р. за км) области.



Наиболее высокая стоимость услуги такси в ноябре была в Ненецком (170 р. за км), Ямало-Ненецком (154,55 р. за км) и Чукотском (125 р. за км) автономных округах. В пятерку лидеров по средней стоимости поездки вошли также Якутия (113,75 р. за км) и Дагестан (111,66 р. за км).



Недавно стало известно, что Wildberries анонсировал запуск такси в Узбекистане. На первом этапе он будет работать в формате закрытого клуба для сотрудников и партнеров.