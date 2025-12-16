Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 600 млрд долларов. Это произошло после того, как основанная им SpaceX привела оценку своей стоимости в 800 млрд долларов (в августе было 400 млрд), сообщили Forbes два инвестора.
В результате состояние богатейшего человека планеты, которому принадлежит около 42% SpaceX, увеличилось на 168 млрд долларов ― примерно до 677 млрд.
Новую оценку провели перед планируемым в 2026 году IPO SpaseX. Размещение акций может стать крупнейшим в истории и увеличить стоимость SpaceX до 1,5 трлн долларов. Маск же может стать после IPO триллионером.
Сейчас Маск ближе к статусу триллионера, чем к утрате титула самого богатого человека в мире, отмечает Forbes. Отрыв главы SpaceX от второго номера в рейтинге миллиардеров — сооснователя Google Ларри Пейджа с состоянием в 252 млрд долларов — составляет 425 млрд.
С марта 2020 года состояние Илона Маска увеличилось более чем в 25 раз ― с 24,6 млрд долларов. Уже в январе 2021-го предприниматель вышел на первое место среди богатейших людей с 190 млрд. В ноябре 2021-го он достиг отметки в 300 млрд, в декабре 2024-го ― 400 млрд. В октябре 2025-го его состояние превысило 500 млрд долларов — рубеж, который кроме него никто еще не преодолел. Отметки в 300 млрд и в 400 млрд достигал кроме Маска лишь основатель Oracle Ларри Эллисон.