Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной

Международная ассоциация юристов и консультантов направила в Верховный суд правовое заключение по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает «Коммерсант».



В нем утверждается о грубой ошибке трех нижестоящих инстанций, которые не взыскали денежные средства с продавца, получившего назад квартиру. Эксперты ассоциации полагают, что выводы судов противоречат законодательству, позициям высшей судебной инстанции и правовой доктрине. В заключении юристов отмечается, что вопрос «возможности оспаривания сделки купли-продажи недвижимости, заключенной под влиянием мошеннических действий третьих лиц», может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие правовой практики.



Верховный суд России 16 декабря рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение по ее спору о квартире Долиной. По решению предыдущих трех инстанций квартира осталась в собственности артистки.



Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.