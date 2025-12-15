«Он изменил ход моей жизни» Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера

Американская актриса Кэти Бейтс, получившая премию «Оскар» за роль в фильме «Мизери» Роба Райнера, прокомментировала новость о предполагаемом убийстве режиссера и его жены для издания Entertainment Weekly.
Бейтс призналась, что испытывает шок и скорбит о Райнере. «Я в ужасе от этой чудовищной новости. Абсолютно опустошена», — сказала артистка.
«Я любила Роба. Он был блестящим и добрым, человеком, который создал фильмы во всех жанрах, чтобы бросить вызов самому себе в качестве художника. Он также мужественно боролся за свои политические убеждения. Он изменил ход моей жизни», — добавила Бейтс.
Актриса вспомнила и погибшей Мишель Райнер. Она назвала супругу режиссера «талантливым фотографом». «Она сделала прекрасные фотографии меня для кампании „Мизери“. Мое сердце разрывается от боли за них обоих», — подчеркнула Бейтс.
Роб Райнер начал карьеру как актер, получив две премии «Эмми» за роль зятя Арчи Банкера в ситкоме «Все в семье» (1971–1978 годы). Но всемирную славу ему принесла режиссерская работа.
Его дебютный фильм «Это Spinal Tap» стал культовой пародией на рок-документалистику. В последующие годы Райнер снял несколько кассовых хитов. Среди них — «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Его последней работой стал сиквел «Это — Spinal Tap 2: Конец продолжается».