В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость

В британском городе Манчестере средняя школа Co-op Belle Vue Academy нашла необычный способ борьбы с плохой посещаемостью у учащихся. Она стала раздавать бесплатно телевизоры и велосипеды, сообщил Mirror.
Учебное заведение награждает школьников с хорошей посещаемостью. Им начисляют баллы за успехи, которые затем можно использовать в розыгрышах призов. Среди последних — мячи, шоколад, техника и даже сертификаты на 100 фунтов стерлингов.
Инициативу ввел директор школы Скотт Флетчер после того, как занял свой пост в 2022 году. В ходе последнего розыгрыша дети получили подарки на сумму более 2000 фунтов (свыше 212 тысяч рублей).
Флетчер рассказал, что однажды он раздал 10 телевизоров за 10 дней в качестве награды за хорошее поведение. Все подарки покупаются за счет школьного бюджета. Они действительно помогают повысить посещаемость: за два года систематические пропуски занятий школьниками снизились с 20% до 10,5%.
«В школе Belle Vue мы год за годом видим, что высокая посещаемость приводит к лучшим результатам. Это один из самых мощных факторов, определяющих долгосрочные успехи, и это полностью находится в нашей коллективной власти», — подчеркнул он.