Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1

Владимир Путин разрешил Росинмониторингу получать данные о переводах денег по СПБ

Фото: Vitaly Gariev/Unsplash

Президент России Владимир Путин разрешил Росинмониторингу получать данные о переводах денег через Систему быстрых платежей (СПБ). Об этом стало известно из опубликованного на официальном портале документа.

Путин также дал ведомству доступ к данным о переводах в Национальной системе платежных карт (НСПК). К ним относятся переводы, сделанные с помощью карт «Мир».

Служба ранее должна была запрашивать данные переводах у банков. Те попросили оптимизировать процесс. Президент пошел на встречу банкам и одобрил изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они вступят в силу с 1 сентября.

«Уполномоченный орган вправе получать на безвозмездной основе от организации, осуществляющей функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода, а также функции операционного центра и платежного клирингового центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России и в Национальной системе платежных карт», — говорится в указе.

