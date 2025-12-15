Владимир Путин разрешил Росинмониторингу получать данные о переводах денег по СПБ

Президент России Владимир Путин разрешил Росинмониторингу получать данные о переводах денег через Систему быстрых платежей (СПБ). Об этом стало известно из опубликованного на официальном портале документа.
Путин также дал ведомству доступ к данным о переводах в Национальной системе платежных карт (НСПК). К ним относятся переводы, сделанные с помощью карт «Мир».
Служба ранее должна была запрашивать данные переводах у банков. Те попросили оптимизировать процесс. Президент пошел на встречу банкам и одобрил изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они вступят в силу с 1 сентября.
«Уполномоченный орган вправе получать на безвозмездной основе от организации, осуществляющей функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода, а также функции операционного центра и платежного клирингового центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России и в Национальной системе платежных карт», — говорится в указе.