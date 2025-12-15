Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов

Фото: Reproductive Health Supplies Coalition/Unsplash

Минпромторг предложил с 1 июня 2026 года расширить обязательную маркировку на ряд медицинских изделий, включая презервативы, медицинские маски, косметологические филлеры, нити и другую продукцию. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов. «Расширение маркировки планируется на шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, медицинские маски», — говорится в сообщении Минпромторга.

«Введение системы маркировки поможет устранить недобросовестных поставщиков и фальсифицированную продукцию, обеспечив потребителям уверенность в качестве приобретаемых изделий», — сказал журналистам собственник торговых марок Uvibe и Einhorn Александр Фенин. По его словам, клиенты смогут получать доступ к полной информации о происхождении товара, наличии лабораторных испытаний и форм производства. 

Врач-акушер-гинеколог и хирург компании «Медицина» Сабина Ханмирзоева отметила, что поддельные или низкокачественные презервативы часто не соответствуют стандартам безопасности и не выполняют барьерную функцию. «Крайне важно использовать только сертифицированные средства контрацепции с маркировкой соответствия», — сказала она.

