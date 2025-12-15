Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»

Операционная компания сети ООО «Аромалюкс» ранее контролировалась кипрской Rive Gauche Group Ltd. В 2021 году ее основным владельцем была Инна Мейер, жена экс-совладельца обанкротившейся компании «Юлмарт» Августа Мейера. В 2024 году Мейеры были приговорены по обвинению в хищении средств у банков. Но они избежали наказания в связи со сроком давности преступления.