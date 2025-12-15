Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро

Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»

Фото: Rosa Rafael/Unsplash

Компания Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош». Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Сумма сделки не разглашается. Известно, что она согласована и уже вступила в силу. В компании надеются, что присоединение «Рив Гош» позволит расширить ассортимент брендов на платформе Wildberries.

В конце сентября онлайн-ретейлер сообщал о стратегическом партнерстве с «Рив Гош». Тогда сеть подключилась к сервису Click&Collect и получила собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики.

Сеть «Рив Гош» появилась в 1995 году, ее запустили бывшие супруги Павел и Лариса Карабань. Магазины сети на сегодняшний день открыты в 88 городах России, всего в стране их насчитывается более 250.

Операционная компания сети ООО «Аромалюкс» ранее контролировалась кипрской Rive Gauche Group Ltd. В 2021 году ее основным владельцем была Инна Мейер, жена экс-совладельца обанкротившейся компании «Юлмарт» Августа Мейера. В 2024 году Мейеры были приговорены по обвинению в хищении средств у банков. Но они избежали наказания в связи со сроком давности преступления.

