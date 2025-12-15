Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро

Леонардо ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером

Кадр: Warner Bros.

Американский актер Леонардо ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером, пишет People. 

«Некоторые люди спрашивали меня [об этом]. Я отвечал: „Я бы никогда не захотел быть режиссером. Я никогда не смог бы сделать ничего похожего на то, что делает Мартин Скорсезе. Зачем тогда им становиться?“» — объяснил Ди Каприо на мероприятии журнала Time, посвященному итогам года. Сам актер работал со Скорсезе над шестью фильмами.

Недавно Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года. «Мы не устаем смотреть на его лицо. После более чем тридцатилетней карьеры <…> зрители по-прежнему хотят видеть его — возможно, даже больше, чем когда‑либо», — отметили в издании.

Расскажите друзьям