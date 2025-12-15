Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»

На ютуб-канале Neon опубликовали тизер-трейлер хоррора «Hokum», в котором снялся Адам Скотт из сериала «Разделение». Фильм выйдет в кинопрокат 1 мая.
Он расскажет о замкнутом писателе Оме Баумане, который останавливается в отдаленной ирландской гостинице, чтобы развеять прах своих родителей. Рассказы персонала о древней ведьме, обитающей в отеле, захватывает его разум.
Главную роль в проекте исполнит Скотт. Его герой, по сюжету, столкнется с самыми темными уголками прошлого. Случится это на фоне тревожных видений и шокирующего исчезновения.
Сценаристом и режиссером фильма стал Дэмиэн Маккарти, снявший хоррор «Астрал. Медиум». Оператором выступил Колм Хоган, также работавший над «Астрал. Медиум».
В актерский состав вошли Дэвид Уилмот, Остин Амелио, Флоренс Ордеш, Питер Кунан, Майкл Патрик и другие. В продюсерской команде оказались Дерек Дочи, Майртин Де Барра, Джулианна Форде, Рой Ли и Стивен Шнайдер.