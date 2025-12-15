В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика

В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. В регионе два месторождения: имени М. Ломоносова в Приморском округе, которое разрабатывает «Севералмаз», и имени В. Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает «АГД даймондс».