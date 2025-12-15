Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.

Сейчас работа над ней находится на финальных этапах. Изначально мастерскую хотели открыть в 2020 году. Она располагается на последнем, восьмом, этаже дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре.

О том, что Илья и Эмилия Кабаковы передали в дар Третьяковской галерее мастерскую, стало известно в 2019 году. «Наша задача — восстановить атмосферу мастерской, сохранив присутствие художника в пространстве, подлинные детали интерьера, и дополнить это современной инфраструктурой для работы и исследования», — рассказала генеральный директор музея Елена Проничева. 

Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков умер в 2023 году в возрасте 89 лет. Он стал одним из основоположников московского концептуализма. Среди его работ: «10 персонажей»,  «Красный вагон», «Случай в музее» и другие. С конца 1980-х художник жил в США.

