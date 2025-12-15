Третьяковка на Крымском Валу перестанет проводить выставки из‑за состояния здания

Филиал Третьяковской галереи на Крымском Валу перестанет проводить выставки из‑за состояния здания. Ему требуется реконструкция, сообщила ТАСС гендиректор музея Елена Проничева.
По ее словам, разработка проекта капитального ремонта помещений начнется в 2026 году. Проничева надеется, что постоянная экспозиция музея сможет продолжить работу в ожидании реконструкции.
«[Надеюсь,] мы еще сможем поддерживать какое‑то время и климат, и техническое соответствие, чтобы и хранилище, и дайджест [произведений XX века] находились в безопасных условиях», — сказала она.
Выставок в Новой Третьяковке временно не будет, поскольку «здание не в состоянии больше такие нагрузки нести». В 2025 году в филиале на Крымском Валу прошли экспозиции Мая Митурича, Александра Бурганова, Франсиско Инфанте, а также выставки «Человек и нейросети» и «Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии».
Ранее в филиале на Крымском Валу также демонстрировали ретроспективы творчества Николая Рериха, Ильи Кабакова, Михаила Врубеля, Василия Поленова, Ильи Репина, Василия Верещагина, Ивана Айвазовского, Валентина Серова.
Постоянную экспозицию Новой Третьяковки составляют произведения искусства XX века. В ней можно увидеть «Купание красного коня» Петрова-Водкина, работы Гончарова и Ларионова, Шагала и Малевича.
Проничева отметила, что при необходимости коллекцию филиала переместят в Инженерный корпус. По словам гендиректора Третьяковки, переезд приведет к ротации экспозиции, поскольку площадь Инженерного корпуса меньше, чем здания на Крымском Валу. Если он состоится, то не раньше второй половины 2027 года, подчеркнула она.
Здание Новой Третьяковки открылось в 1986 году, его спроектировали в стиле советского модернизма архитекторы Юрий Шевердяев и Николай Сукоян. В 2008 году на его месте планировали возвести новый корпус Третьяковки, но общественность негативно отнеслась к этой идее. В результате здание сохранили.