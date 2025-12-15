Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун

Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова

Фото: Garage Museum of Contemporary Art/Wikimedia Commons

Государственная Третьяковская галерея работает над созданием музея Эрика Булатова, пишет ТАСС.

Он появится на базе мастерской Булатова и Олега Васильева. Сроки открытия неизвестны. По словам генерального директора Третьяковской галереи Елены Проничевой, художник принял решение передать им мастерскую на Чистых прудах незадолго до смерти.

Первой темой, с которой будет связана концепция музея, станет исследование  художественной картины: через эскизы, наброски и цветовые поиски. Вторая тема — мир детской книги. «Мы хотим, чтобы посетитель почувствовал себя внутри творческого процесса, увидел связь между экспериментальной живописью и книжной иллюстрацией», — пояснила Проничева. 

Советский и российский художник Эрик Булатов ушел из жизни 9 ноября в возрасте 93 лет. Среди его наиболее известных работ: «Вход — нет входа», «Свобода», «Живу — вижу», «Слава КПСС», «Добро пожаловать», «Лувр. Джоконда», «Тучи растут».

Расскажите друзьям