Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова

Государственная Третьяковская галерея работает над созданием музея Эрика Булатова, пишет ТАСС.



Он появится на базе мастерской Булатова и Олега Васильева. Сроки открытия неизвестны. По словам генерального директора Третьяковской галереи Елены Проничевой, художник принял решение передать им мастерскую на Чистых прудах незадолго до смерти.



Первой темой, с которой будет связана концепция музея, станет исследование художественной картины: через эскизы, наброски и цветовые поиски. Вторая тема — мир детской книги. «Мы хотим, чтобы посетитель почувствовал себя внутри творческого процесса, увидел связь между экспериментальной живописью и книжной иллюстрацией», — пояснила Проничева.



Советский и российский художник Эрик Булатов ушел из жизни 9 ноября в возрасте 93 лет. Среди его наиболее известных работ: «Вход — нет входа», «Свобода», «Живу — вижу», «Слава КПСС», «Добро пожаловать», «Лувр. Джоконда», «Тучи растут».