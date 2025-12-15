Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января

Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом

Билеты на выставку Марка Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января. Об этом написал «Коммерсант». На сайте музея сейчас нет доступных временных слотов для посещения.

Москвичи отмечают в соцсетях, что уже несколько дней мониторят портал ГМИИ имени Пушкина в надежде купить билеты. Когда новые билеты появятся в продаже, музей пока не сообщает.

Выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения» открылась 11 декабря. На ней представили более 90 работ художника, известного как один из самых известных представителей авангарда XX века. Это крупнейшая персональная выставка Шагала в Москве с 1987 года.

Куратор выставки Евгения Петрова скончалась 14 декабря. «Этот грандиозный и редкий успех, когда нас сравнивают со „Щелкунчиком“, — лучшая память о ней», — прокомментировала гендиректор Пушкинского музея Ольга Галактионова.

Редактор «Афиши Daily» Наталья Сысоева посетила открытие ретроспективы Шагала и рассказала, чем она удивляет. К примеру, на выставке впервые показали панно, который художник создал для Государственного еврейского театра — ранее их можно было увидеть только за рубежом.

