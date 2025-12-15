Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января

Редактор «Афиши Daily» Наталья Сысоева посетила открытие ретроспективы Шагала и рассказала, чем она удивляет. К примеру, на выставке впервые показали панно, который художник создал для Государственного еврейского театра — ранее их можно было увидеть только за рубежом.