Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января

Билеты на выставку Марка Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января. Об этом написал «Коммерсант». На сайте музея сейчас нет доступных временных слотов для посещения.
Москвичи отмечают в соцсетях, что уже несколько дней мониторят портал ГМИИ имени Пушкина в надежде купить билеты. Когда новые билеты появятся в продаже, музей пока не сообщает.
Выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения» открылась 11 декабря. На ней представили более 90 работ художника, известного как один из самых известных представителей авангарда XX века. Это крупнейшая персональная выставка Шагала в Москве с 1987 года.
Куратор выставки Евгения Петрова скончалась 14 декабря. «Этот грандиозный и редкий успех, когда нас сравнивают со „Щелкунчиком“, — лучшая память о ней», — прокомментировала гендиректор Пушкинского музея Ольга Галактионова.
Редактор «Афиши Daily» Наталья Сысоева посетила открытие ретроспективы Шагала и рассказала, чем она удивляет. К примеру, на выставке впервые показали панно, который художник создал для Государственного еврейского театра — ранее их можно было увидеть только за рубежом.