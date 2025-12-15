Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом

Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop

Сленговый термин slop («слоп») стал словом 2025 года по версии американского словаря Merriam-Webster. Об этом сообщили на сайте организации.

Slop дословно переводится как «помои». Этим словом часто обозначают цифровой контент низкого качества, производимый в больших количествах с помощью искусственного интеллекта.

«В 2025 году поток всякой ерунды включал в себя абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, дешевую пропаганду, фейковые новости, которые выглядят довольно правдоподобно, низкокачественные книги, написанные искусственным интеллектом», — напомнили авторы словаря.

В XVIII веке слово slop применялось для обозначения «мягкой грязи». В XIX веке термин стали использовать для «пищевых отходов» и в целом для мусора. В XXI веке slop обрел новое значение — «скорее насмешливое», как отметили в Merriam-Webster.

Среди других популярных выражений последнего времени словарь отметил gerrymander («джерримандер»), touch grass («потрогать траву»), performative («перформативный»), tariff («пошлины»), conclave («конклав») и «6 7» («шесть семь»).

Про последний термин и связанный с ним феномен «Афиша Daily» подробно писала в октябре. Тогда же сайт Dictionary.com выбрал брейнрот-фразу «шесть-семь» выражением года.

