Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop

Сленговый термин slop («слоп») стал словом 2025 года по версии американского словаря Merriam-Webster. Об этом сообщили на сайте организации.
Slop дословно переводится как «помои». Этим словом часто обозначают цифровой контент низкого качества, производимый в больших количествах с помощью искусственного интеллекта.
«В 2025 году поток всякой ерунды включал в себя абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, дешевую пропаганду, фейковые новости, которые выглядят довольно правдоподобно, низкокачественные книги, написанные искусственным интеллектом», — напомнили авторы словаря.
В XVIII веке слово slop применялось для обозначения «мягкой грязи». В XIX веке термин стали использовать для «пищевых отходов» и в целом для мусора. В XXI веке slop обрел новое значение — «скорее насмешливое», как отметили в Merriam-Webster.
Среди других популярных выражений последнего времени словарь отметил gerrymander («джерримандер»), touch grass («потрогать траву»), performative («перформативный»), tariff («пошлины»), conclave («конклав») и «6 7» («шесть семь»).
Про последний термин и связанный с ним феномен «Афиша Daily» подробно писала в октябре. Тогда же сайт Dictionary.com выбрал брейнрот-фразу «шесть-семь» выражением года.