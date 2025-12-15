Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!

Фото: @hydeparksausagewalk

Лондонский Гайд-парк заполонили сотни «сосисочных» псов в костюмах. Они собрались на ежегодный рождественский парад, сообщает The Guardian.

Одна из такс была в костюме подарочной коробки, друга ― в образе оленя, тянущего миниатюрные сани. Еще один четвероногий участник парада позволил своей хозяйке повязать ему рождественский шарф.  

Видео: @hydeparksausagewalk

Некоторые участники приехали из других городов. «Это объединяет всех. Просто прекрасно, не правда ли? Таксы словно тянутся друг к другу», — поделился Иэн, который добирался со своей таксой Дейзи из Сент-Олбанса. 

На празднике прошел конкурс на лучший костюм. Затем около часа участники играли и общались друг с другом. Потом состоялся сам парад. 

© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk
© @hydeparksausagewalk

Мероприятие придумала восемь лет назад Ана Родригес. Она хотела помочь своей таксе Уинстону завести знакомства с другими собаками, когда он был щенком. По словам Родригес, в прошлые годы парад собирал до тысячи человек и собак.

Но польза от мероприятия не только в социализации хвостатых. Королевский кинологический клуб рекомендует таксам до часа активности в день, несмотря на их короткие лапы. 

Порода такс возникла в Германии в XVI веке. Изначально их выводили как охотничьих собак, способных идти по следу раненой добычи и залезать в норы барсуков и кроликов. «Они правда особенные. Любящие, защищающие и самые преданные собаки на свете», ― отметила Родригес. 

