Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!

Лондонский Гайд-парк заполонили сотни «сосисочных» псов в костюмах. Они собрались на ежегодный рождественский парад, сообщает The Guardian.
Одна из такс была в костюме подарочной коробки, друга ― в образе оленя, тянущего миниатюрные сани. Еще один четвероногий участник парада позволил своей хозяйке повязать ему рождественский шарф.
Некоторые участники приехали из других городов. «Это объединяет всех. Просто прекрасно, не правда ли? Таксы словно тянутся друг к другу», — поделился Иэн, который добирался со своей таксой Дейзи из Сент-Олбанса.
На празднике прошел конкурс на лучший костюм. Затем около часа участники играли и общались друг с другом. Потом состоялся сам парад.
Мероприятие придумала восемь лет назад Ана Родригес. Она хотела помочь своей таксе Уинстону завести знакомства с другими собаками, когда он был щенком. По словам Родригес, в прошлые годы парад собирал до тысячи человек и собак.
Но польза от мероприятия не только в социализации хвостатых. Королевский кинологический клуб рекомендует таксам до часа активности в день, несмотря на их короткие лапы.
Порода такс возникла в Германии в XVI веке. Изначально их выводили как охотничьих собак, способных идти по следу раненой добычи и залезать в норы барсуков и кроликов. «Они правда особенные. Любящие, защищающие и самые преданные собаки на свете», ― отметила Родригес.