ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным

Участники опроса отметили общественную полезность такого труда, высокую зарплату, востребованность и гарантии стабильной занятости. Каждый третий респондент (33%) лично рассматривает для себя карьерный путь в рабочей профессии.



Недавно стало известно, что зарплатная вилка для сварщиков по России сейчас составляет от 165 тыс. до 270 тыс. рублей. В 2025 году они вошли в рейтинг 10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в стране.