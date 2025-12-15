Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»

Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. По сюжету жители Хоукинса вступают в войну с Векной и его армией демогоргонов из Изнанки. Город теперь находится под контролем военных, которые расследуют разлом в Изнанке, а местные живут в условиях локдауна. Военные также охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться.