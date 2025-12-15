Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»

Фото: Netflix

Netflix поделился трейлером второй половины пятого сезона «Очень странных дел». Новые серии выйдут в ночь на 25 декабря, а финал ― 1 января в 4 утра по Москве. 

Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. По сюжету жители Хоукинса вступают в войну с Векной и его армией демогоргонов из Изнанки. Город теперь находится под контролем военных, которые расследуют разлом в Изнанке, а местные живут в условиях локдауна. Военные также охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться.

Видео: Netflix

В пятом и заключительном сезоне вернулся весь основной актерский состав сериала. На экране появились Милли Бобби Браун, Финн Вольфхард, Гейтен Матараццо, Калеб МакЛоклин, Ноа Шнапп, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Сэди Синк, Джо Кири, Майя Хоук, Чарли Хитон, Наталия Дайер, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие. Среди новых участников каста — Нелл Фишер, Линда Гамильтон, Алекс Бро и Джейк Коннелли.

Первые четыре серии финального сезона вышли 26 ноября. За первые пять дней они набрали 59,6 млн просмотров, показав самый успешный старт в истории англоязычных сериалов Netflix.

