Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее

Парижский музей Лувр закрылся для посетителей в понедельник после начала бессрочной забастовки сотрудников. Об этом сообщает The Guardian.
Работники требуют увеличения финансирования на ремонт и обеспечение безопасности вместо «эффектных проектов» вроде нового входа или отдельного зала для «Моны Лизы».
Они также выступают за восстановление сокращенных рабочих мест и отмену дискриминационного, по их мнению, повышения цен на билеты для неевропейских туристов (с января 2026 года — 32 евро).
Сотрудники называют повышение цен несправедливым, особенно для гостей из стран, чьи культурные ценности представлены в коллекции Лувра (например, Египта или стран Месопотамии). Они также указывают, что несправедливо платить больше за посещение музея в аварийном состоянии, где многие залы закрыты из-за нехватки персонала или ремонта.