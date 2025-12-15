Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве

Заместительница мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала самые необычные имена детей, родившихся в этом году в столице.
«У мальчиков это Дон, Горыня. У девочек это Флора, История», ― цитирует ее слова РИА «Новости».
Самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Анна.
Недавно в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья рассказали, что в регионе появился тренд давать короткие формы традиционных имен. Например, популярными вариантами стали Алекс и Ариша.
Среди необычных имен, которыми называли новорожденных в Московской области, ― Адисей, Ной, Орфей, Посейдон, Ставр, Аметиста, Веста, Камелия, Сакура и Эсмеральда.