Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве

Фото: Omar Lopez/Unsplash

Заместительница мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала самые необычные имена детей, родившихся в этом году в столице. 

«У мальчиков это Дон, Горыня. У девочек это Флора, История», ― цитирует ее слова РИА «Новости».

Самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Анна. 

Недавно в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья рассказали, что в регионе появился тренд давать короткие формы традиционных имен. Например, популярными вариантами стали Алекс и Ариша. 

Среди необычных имен, которыми называли новорожденных в Московской области, ― Адисей, Ной, Орфей, Посейдон, Ставр, Аметиста, Веста, Камелия, Сакура и Эсмеральда.

