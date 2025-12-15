Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии. Об этом cообщается на сайте международного соревнования.



«[Мэрайя] известна по всему миру за ее неповторимый голос и сокрушительные хиты», — говорится в сообщении. Шоу пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.



Кэри — пятикратная обладательница премии «Грэмми». Она начала свою карьеру в 1990 году. Среди ее хитов — «Without You», «My All», «All I Want for Christmas Is You» и другие.



В 2024 году на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже выступили Селин Дион и Леди Гага. Обе исполнили по одной песне.