В Москве проживают 1200 людей старше 100 лет

Около полумиллиона москвичей старше 80 лет, 60 тыс. — старше 90 лет и 1,2 тысячи человек — старше 100 лет. Об сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «Интерфакс».



Москва входит в тройку лидеров среди регионов России по продолжительности жизни. «Понятно, что растет доля людей серебряного возраста и их абсолютное значение — если 15 лет назад каждый седьмой москвич был в серебряном возрасте, то теперь каждый пятый», — сказала Ракова.



Недавно российская пенсионерка Ольга Ивановна победила на международной премии для стримеров NNYS. Она забрала номинацию «Лучший игровой момент» за эйс в Counter-Strike 2. В этом завирусившемся моменте Бабушка Ольга расстреливает всю вражескую команду.