В горах Пермского края пропали 13 туристов

В районе горы Ослянка в Пермском крае потерялись 13 туристов на снегоходах. Об этом сообщает МЧС региона.
Пропавших ищут второй день. В зоне поисков работают 76 человек, включая волонтеров «ЛизаАлерт» и «Отряда имени Ирины Бухановой». Задействовано 46 единиц техники, включая беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. Поиски осложняются горной местностью, снегопадом и низкой температурой.
Путешественники из Свердловской области поднялись на Ослянку 13 декабря. В состав группы входили 15 мужчин на снегоходах. У многих из них был опыт походов. Вернулись на базу «Ослянка-хаус» вечером 13 декабря лишь два человека. С остальными 13 туристами связь пропала, их местонахождение неизвестно.
Предположительно, туристы потерялись во время спуска с горы из-за метели. Улучшения погодных условий в ближайшие дни не прогнозируется. Во вторник в районе Ослянки должно похолодать до –22 градусов.
СК по Пермскому краю завел уголовное дело. Следователи осмотрели базу отдыха, на которой остановились туристы, допросили близких родственников и двух человек, вернувшихся с горы.
Гора Ослянка ― одна из самых высоких и живописных точек Среднего Урала. Ее высота ― 1119 метров. Находится гора в 50 километрах от Кизела и примерно в 300 километрах от Перми.