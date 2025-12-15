В горах Пермского края пропали 13 туристов

Путешественники из Свердловской области поднялись на Ослянку 13 декабря. В состав группы входили 15 мужчин на снегоходах. У многих из них был опыт походов. Вернулись на базу «Ослянка-хаус» вечером 13 декабря лишь два человека. С остальными 13 туристами связь пропала, их местонахождение неизвестно.