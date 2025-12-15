Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми

Обновлено сегодня в 12:50

Туристы, пропавшие в горах Пермского края, найдены живыми. Об этом говорится в телеграм-чате «Ослянка House», где координировались поиски. Информацию о нахождении туристов подтверждает 59.ru со ссылкой на Следственный комитет.

Сейчас путешественники возвращаются на базу на снегоходах. «Их жизни и здоровью ничего не угрожает», ― отметили в следкоме.