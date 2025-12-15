В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
В Москве проживают 1200 людей старше 100 лет
В горах Пермского края пропали 13 туристов
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне
«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
Джим Кэрри хотел остановить съемки в «Гринче» и отказаться от 20 млн долларов из‑за сложного грима
В Индии фанаты устроили погром из‑за обиды на Лионеля Месси
Карл III поделился хорошими новостями о борьбе с онкологическим заболеванием

Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза

Фото: ekrem osmanoglu/Unsplash

В России резко увеличился интерес туристов к Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Купибилет».

За год количество купленных билетов на это направление выросло на 134% по сравнению с 2024 годом. Несмотря на рост спроса, средняя стоимость авиабилетов снизилась на 20% — с 47,9 тыс. рублей в 2024 году до 38,2 тыс. рублей в 2025 году.

Эксперты связывают это с увеличением числа рейсов и активным выходом авиакомпаний на новый перспективный рынок. В «Купибилет» отметили, что всплеск интереса наблюдался еще до введения безвизового режима.

Сервис прогнозирует, что в 2026 году спрос продолжит расти на 30–50%, а цены стабилизируются на уровне 36–38 тыс. рублей за билет. «Введение безвизового режима фактически превращает Саудовскую Аравию в новое массовое направление», — отметили эксперты.

1 декабря Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз. Таким образом, граждане России и Саудовской Аравии получили право находиться на территории друг друга без виз до 90 дней в течение календарного года. 

