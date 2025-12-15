Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза

В России резко увеличился интерес туристов к Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Купибилет».
За год количество купленных билетов на это направление выросло на 134% по сравнению с 2024 годом. Несмотря на рост спроса, средняя стоимость авиабилетов снизилась на 20% — с 47,9 тыс. рублей в 2024 году до 38,2 тыс. рублей в 2025 году.
Эксперты связывают это с увеличением числа рейсов и активным выходом авиакомпаний на новый перспективный рынок. В «Купибилет» отметили, что всплеск интереса наблюдался еще до введения безвизового режима.
Сервис прогнозирует, что в 2026 году спрос продолжит расти на 30–50%, а цены стабилизируются на уровне 36–38 тыс. рублей за билет. «Введение безвизового режима фактически превращает Саудовскую Аравию в новое массовое направление», — отметили эксперты.