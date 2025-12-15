У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»

Ключевой особенностью франшизы Джонсон считает ее связь с текущим моментом. Каждая часть отражает настроение эпохи: первая стилизована под классические детективы Агаты Кристи, вторая («Стеклянная луковица») высмеивает культ богатства и славы, а третья с ее религиозной общиной и готической атмосферой отсылает к произведениям Эдгара Аллана По.