Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS

Российская пенсионерка, известная под ником i_olga, забрала награду за эйс в игре Counter-Strike 2. Эйс ― это момент, когда игрок за раунд убивает всю вражескую команду. Ольга Ивановна расположилась возле «ямы» и расстреляла пятерых противников с помощью M4A1-S. Видео с этим завирусилось в соцсетях, в частности на Reddit, где заняло четвертое место в сабреддите CS.