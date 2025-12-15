Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS

77-летняя Ольга Ивановна победила в номинации «Лучший игровой момент» на международной стримерской премии NNYS. Запись церемонии доступна на твиче проекта.
Российская пенсионерка, известная под ником i_olga, забрала награду за эйс в игре Counter-Strike 2. Эйс ― это момент, когда игрок за раунд убивает всю вражескую команду. Ольга Ивановна расположилась возле «ямы» и расстреляла пятерых противников с помощью M4A1-S. Видео с этим завирусилось в соцсетях, в частности на Reddit, где заняло четвертое место в сабреддите CS.
Ведущий церемонии поздравил Ольгу Ивановну, назвав ее игру захватывающей. Он отметил, что i_olga стала самым пожилым победителем за всю историю премии. Всего в номинации было пять кандидатов. Бабушка Ольга набрала 32% голосов.
Ранее Ольга Ивановна стала лауреатом российской премии для стримеров Stream Legends Awards of the Year (SLAY 2025). Она победила в номинации «Легенда Twitch».
i_olga начала стримить в январе 2021 года. «Внук подарил мне сенсорный телефон, увидела, как играют в ютубе, и тоже захотелось начать играть, на пенсии очень скучно», — рассказывала она.
Сейчас у пенсионерки более 245 тыс. подписчиков на Twitch. «Афиша Daily» подробно рассказывала, что известно о бабушке-геймере.