В Лос-Анджелесе найдены мертвыми режиссер Роб Райнер и его жена

14 декабря голливудский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер были найдены мертвыми в своем доме в престижном районе Брентвуд. Об этом пишет Variety.
По предварительной информации полиции Лос-Анджелеса, супруги были убиты. «С глубокой скорбью мы объявляем о трагической кончине Мишель и Роба Райнер. Мы разбиты этим внезапным ударом и просим о конфиденциальности в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении его семьи.
Роб Райнер начал карьеру как актер, получив две премии «Эмми» за роль зятя Арчи Банкера в ситкоме «Все в семье» (1971–1978 годы). Но всемирную славу ему принесла режиссерская работа.
Его дебютный фильм «Это Spinal Tap» стал культовой пародией на рок-документалистику. В последующие годы Райнер снял несколько кассовых хитов. Среди них — «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Его последней работой стал сиквел «Это — Spinal Tap 2: Конец продолжается».