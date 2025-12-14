В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1

Фото: Anicorn

Компания Anicorn совместно c Sony выпустит лимитированную серию часов, стилизованных под первую консоль PlayStation. Стоимость одной пары составит 780 долларов (около 62 тыс. рублей). Будет создано всего 300 экземпляров.

На циферблате и ремешке расположены четыре символа PlayStation, которые есть на каждом геймпаде: треугольник, круг, крест и квадрат. Стрелки стилизованы под кнопки Start и Select.

1/2
© Anicorn
2/2
© Anicorn

Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя крышка прозрачная. Часы водонепроницаемы и выдерживают давление до 50 метров.

В комплект входит металлический контейнер на винтах, для открытия которого необходимо их открутить, а также NFC-капсула памяти в форме карты памяти Playstation 1.

