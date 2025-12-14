Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро

В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне
«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
Джим Кэрри хотел остановить съемки в «Гринче» и отказаться от 20 млн долларов из‑за сложного грима
В Индии фанаты устроили погром из‑за обиды на Лионеля Месси
Карл III поделился хорошими новостями о борьбе с онкологическим заболеванием
Чонгук из BTS стал амбассадором Chanel
Сидни Суини рассказала, что ее лента в TikTok состоит из хейта про нее
Турция строит космодром в Сомали
Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря
Тимоте Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка
Выпавший в Москве снег растает до Нового года
Редкое шампанское со свадьбы принца Чарлза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании
Найден мертвым актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»
Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки
Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
Картину с первым изображением сюжета «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов
«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации

Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро

В 2026 году международное благотворительное мероприятие «1 Пикассо за 100 евро» («1 Picasso for100 Euros») пройдет 14 апреля, сообщает Hypebeast.

За 100 евро (стоимость билета) можно будет выиграть картину «Голова женщины» («Tête de femme»), написанную Пикассо в 1941 году. Это портрет, написанный гуашью серых тонов. На нем изображена Дора Маар —возлюбленная и муза художника, с которой он познакомился в 1936 году.Приблизительная стоимость работы —1,1 млн долларов.

Все средства от продажи билетов направят в фонд Fondation Recherche Alzheimer, французскую организацию, поддерживающую исследования болезни Альцгеймера.

Лотерея 2026 года станет третьей по счету. В первом розыгрыше, прошедшем в 2013 году, победил 25-летний Джеффри Гонано из Пенсильвании. Ему досталась картина «Человек в котелке» («L’Homme au Gibus»). В 2020 году картину «Натюрморт» («Nature Morte») выиграла итальянка Клаудия Боргоньо.

