Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро

В 2026 году международное благотворительное мероприятие «1 Пикассо за 100 евро» («1 Picasso for100 Euros») пройдет 14 апреля, сообщает Hypebeast.
За 100 евро (стоимость билета) можно будет выиграть картину «Голова женщины» («Tête de femme»), написанную Пикассо в 1941 году. Это портрет, написанный гуашью серых тонов. На нем изображена Дора Маар —возлюбленная и муза художника, с которой он познакомился в 1936 году.Приблизительная стоимость работы —1,1 млн долларов.
Все средства от продажи билетов направят в фонд Fondation Recherche Alzheimer, французскую организацию, поддерживающую исследования болезни Альцгеймера.
Лотерея 2026 года станет третьей по счету. В первом розыгрыше, прошедшем в 2013 году, победил 25-летний Джеффри Гонано из Пенсильвании. Ему досталась картина «Человек в котелке» («L’Homme au Gibus»). В 2020 году картину «Натюрморт» («Nature Morte») выиграла итальянка Клаудия Боргоньо.