В Париже открыли мост имени Джейн Биркин

Вчера, 13 декабря, в десятом округе Парижа открыли пешеходный мост имени Джейн Биркин. Об этом сообщает Madam Le Figaro. Мост пересекает канал Сен-Мартен.
На торжественной церемонии присутствовали дочери актрисы — Шарлотта Генсбур и Лу Дуйон. Они выступили с речью и поделились воспоминаниями о матери. «Мост Джейн Биркин — это поэтично, ей бы это так понравилось», — сказала Генсбур. Она добавила, что уже представляет, как парижане будут назначать встречи, чтобы «прогуливаться, флиртовать и целоваться на мосту Джейн Биркин».
Затем сестры открыли памятную табличку с надписью «Мост Джейн Биркин (1946-2023) певица, актриса, режиссер». Держась за руки, девушки стали первыми, кто пересек канал по новому мосту.
Джейн Биркин известна по фильмам «Бассейн» Жака Дере, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, «Смерть на Ниле» Джона Гиллермина и другим. В популярную культуру она также вошла как икона стиля — в частности, ее визитной карточкой стала соломенная корзина вместо сумки. В 1984 году модный дом Hermès выпустил в ее честь культовую сумку «Биркин» («Birkinbag»).