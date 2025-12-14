В Париже открыли мост имени Джейн Биркин

На торжественной церемонии присутствовали дочери актрисы — Шарлотта Генсбур и Лу Дуйон. Они выступили с речью и поделились воспоминаниями о матери. «Мост Джейн Биркин — это поэтично, ей бы это так понравилось», — сказала Генсбур. Она добавила, что уже представляет, как парижане будут назначать встречи, чтобы «прогуливаться, флиртовать и целоваться на мосту Джейн Биркин».