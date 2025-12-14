«Одна из многих» («Pluribus») стала самым популярным сериалом Apple TV

Сериал «Одна из многих» («Pluribus») стал самым популярным шоу на стриминговой платформе Apple TV.
Компания не раскрывает точные данные о просмотрах, но известно, что сериал обошел такие проекты платформы, как «Разделение», «Тед Лассо» и «Утреннее шоу». Ранее «Одна из многих» уже стала самым просматриваемым сериалом стриминга в 2025 году.
«Одну из многих» поставил автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган. Премьера первого эпизода состоялась 7 ноября, а финал выйдет 26 декабря. Проект уже продлен на второй сезон.
Действие происходит в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и разворачивается вокруг женщины по имени Кэрол, которую называют «самым несчастным человеком на земле, которому предстоит спасти мир от счастья».
Главную героиню сыграла Риа Сихорн, известная по роли Ким Уэкслер в сериале «Лучше звоните Солу». В актерский состав также вошли Каролина Выдра («Доктор Хаус») и Карлос Мануэль Весга («Amor sincero»), как приглашенные звезды снялись Мириам Шор («Юная») и Самба Шутте («Наш флаг означает смерть»).