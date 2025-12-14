«Одна из многих» («Pluribus») стала самым популярным сериалом Apple TV

Компания не раскрывает точные данные о просмотрах, но известно, что сериал обошел такие проекты платформы, как «Разделение», «Тед Лассо» и «Утреннее шоу». Ранее «Одна из многих» уже стала самым просматриваемым сериалом стриминга в 2025 году.